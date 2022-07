Luz Mery Chaparro disfruta los beneficios de ser parte del programa Más Bienestar de Compensar

Para muchos, las oportunidades de crecimiento profesional terminan al momento de la pensión, pero Luz Mery Chaparro, quien trabaja hace 25 años en Compensar , sigue llegando lejos sin importar cuánto tiempo de antigüedad lleve en la empresa.

Esta bogotana de 55 años, que ingresó a la compañía cuando tenía 30, recuerda que era tal su interés por vincularse a esta organización, que en el momento de la contratación pasó por alto incluso preguntar por cuál sería su salario.

Luz Mery, casada y madre de Lina Paola e Isabella, fue vinculada este año al programa Más Bienestar, liderado por el equipo de Talento Humano de Compensar, a través del cual recibe acompañamiento para asumir con la mejor actitud el momento de su retiro.

“Más Bienestar me brindó esa continuación, que es un cierre de ciclo en mi vida, no es un cierre total. Me dejó también el apoyo a nivel financiero, manejar mis finanzas personales y soltarme para volar”, aseguró la beneficiaria del programa.

Su labor como asesora integral la ha llevado enamorarse de una organización que le abrió las puertas durante todo este tiempo y de la cual se siente muy orgullosa, aún a punto de cumplir con su edad para pensionarse.

