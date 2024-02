‘A la obra’, un programa de Compensar que construye sueños y transforma vidas

En 2022, Sandra Marleny Santa cumplió su objetivo de tener casa propia. Recibió en ese entonces una vivienda en obra gris que, con mucho amor, y con apoyo del programa ‘A la obra’, de Compensar, logró convertir en un hogar lleno de color para ella y su hija Gabriela.

Sandra, una madre cabeza de hogar, jamás ha descansado en su objetivo de buscar mejores condiciones de vida para ella y su familia, incluso en los momentos más difíciles, como cuando ‘Gabi’, como le dice con amor, fue diagnosticada con parálisis cerebral espástica antes de cumplir un año.

“Me dijeron que la niña no iba a caminar, no iba a rolar, no iba a hablar, y pues a pesar de que ha pasado el tiempo, habla perfecto, rola, se arrastra, pregunta. Cognitivamente es perfecta, entonces ha sido un proceso largo. A pesar de su discapacidad, es una niña sana”, explica agradecida.

Su hija es fuente de motivación para ella, y en esa media le ha correspondido. No se ha permitido desmoronarse ni darse por vencida, y por el contrario, tiene combustible suficiente para seguir luchando para brindarle las mejores condiciones posibles. Por eso, tras muchos años de buscar, intentar y trabajar, en septiembre de 2022 logró acceder a esa casa propia que tanto habían anhelado; el primer gran paso en ese camino hacia una vida más tranquila, cómoda y digna.

Cumplido ese objetivo, emprendió un nuevo reto: convertir esa casa en un verdadero hogar.

Fue entonces que encontró en su camino ‘A la obra’, un programa que ofrece ayuda a aquellas personas que no pueden costear los acabados básicos de las zonas comunes de sus inmuebles, proporcionándoles los recursos necesarios para convertir sus casas en espacios acogedores y funcionales, y en el caso de Sandra y Gabi, realmente les cambió la vida.

“La asistencia para más que todo el baño de Gabriela es muy difícil. La niña ya está muy grande y el tema de alzarla es complicado. Ya tiene su baño, el espacio es impresionante, es demasiado visible, iluminado, tiene todo para la condición de ella, entonces es espectacular, me cambió la vida totalmente. Nos la cambió a las dos”, dice Sandra.

Gracias a "A la obra", Sandra y Gabi experimentaron una verdadera transformación en su hogar. Desde la renovación de los acabados hasta la creación de espacios adaptados a las necesidades de Gabi, cada detalle contribuyó a convertir su casa en el lugar ideal para vivir y soñar juntas.

“El tema de 'A la obra' de Compensar fue un fue un asombro para mí porque la verdad no sabía el tema, en la empresa, la mayoría somos madres cabezas de hogar, nos motivamos entre todas”, agregó.

Desde su lanzamiento en 2019, el programa "A la Obra" ha beneficiado a más de 2.800 personas como Sandra, proporcionándoles las herramientas necesarias para pasar de vivir en una obra gris a disfrutar de la vida en un hogar lleno de color y posibilidades.

A través de este programa, Compensar ha demostrado su compromiso con el bienestar de la comunidad y su capacidad para transformar vidas a través de la construcción de sueños.