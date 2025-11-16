En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Piroberta se disculpa porque su papá le tira piropos a la Patty: “se está quedando cieguito"

Piroberta se disculpa porque su papá le tira piropos a la Patty: “se está quedando cieguito"

En el Pollo Podcast, el ‘Pollo’ Díaz entrevista a Don Sincero, uno de los políticos más cuestionables de Sábados Felices, tanto así que propone hacer el metro, pero de 50 centímetros para ahorrar plata.

Publicidad

Publicidad

Publicidad