¿Por qué Andrea Guzmán le dijo "no" a la segunda versión de Pedro, el escamoso?

20 años después de su estreno, regresó a las noches de Caracol Televisión la historia de Pedrito Coral , ese galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Junto a este mujeriego empedernido hay un gran elenco de personajes muy peculiares que le completan ese toque de humor y picante a la historia de este hombre que llegó a Bogotá huyendo de un lío de faldas.

Uno de esos icónicos personajes es el de Yadira Pacheco , una de las hijas de Juan Pacheco y Nidia Pataquiva . La mayor de las hermanas es una mujer con una personalidad arrolladora y una sensualidad única.

La encargada de darle vida a Yadira Pacheco fue la talentosa y bella Andrea Guzmán , quien estuvo en vivo a través del Facebook y canal de YouTube para hablar un poco de su personaje, definir el divertido glosario de Pedro Coral y revelar algunas anécdotas detrás de cámaras que muchos de los televidentes e internautas desconocen.

Durante la conversación en vivo, Andrea habló del antes y el después de su vida tras haber interpretado a Yadira, pues aunque aseguró que “vinieron muchas cosas lindas” para su carrera y su vida personal, tuvo que hacer un “sacrificio muy grande” para decirle “no” a ‘Como Pedro por su casa’, la segunda versión de la telenovela.

“Yo ahí había conocido al amor de mi vida y había que tomar la decisión si invertirle a mi carrera todo el tiempo o empezar a construir mi familia e invertirle a mi relación, y tomé la decisión que en ese momento fue muy dura, que fue decirle no a la segunda parte de Pedro para irme a vivir a Italia”, expresó la actriz en el live.

A continuación, no te pierdas ni un solo detalle de las revelaciones de Andrea Guzmán: