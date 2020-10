En el momento que más lo necesitaban, Juan y Ruth son encontrados

Tras conocer que sus hijas encontraron pistas de Juan Reyes en los terrenos de los Rosales, Gabriela comienza a sospechar de Dínora y esta dispuesta a averiguarlo.

Cae la noche y Juan y Ruth pasan una noche de pesadilla, con mucho frio y perdidos en el desierto. Sin embargo no pierden la esperanza de que alguien los encuentre muy pronto.

Luego de conocer las pistas que encontraron los Reyes, la Policía llega hasta la hacienda de los Rosales para investigar a Dínora, pero tan pronto se enteran que se fue de vacaciones interrogan a su familia.

Mientras tanto, Norma recibe una inquietante llamada. Se trata de Dínora, quien llama para despedirse y amedrentarla más con a desaparición de Juan, diciendo que no lo volverá a ver nunca más, pues si no es de ella, no será de nadie.

La llamada deja muy preocupada a Norma y convencida de que Dínora sí tiene algo que ver con todo lo sucedido, por lo que acude a donde los Reyes y con los demás trabajadores, deciden salir a buscar a Juan y a Ruth.

Raquel se entera que Ruth está desaparecida y de inmediato va a donde los Reyes para reclamarles que ella les había advertido que viviendo con ellos correría peligro.

Juan ve a Ruth muy débil, quien se desvanece del frio, y decide ir a buscar ayuda, pues tiene claro que la vida de la joven ahora depende de él.

Manolo y Miguel encuentran a Juan y a Ruth y de inmediato dan aviso a los demás, quienes no caben de la alegría de haberlos hallado con vida.

En su regreso a casa, Juan le cuenta a todos que Dínora era quien lo tenia secuestrado y está decidido en cobrar venganza.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

