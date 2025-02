Leonidas está desesperado por pagar su deuda y busca el apoyo de Brayan

Leonidas le pide a Brayan que le realice un préstamo para poder seguir con la idea de crear un negocio; sin embargo, su hijo no le cree y le indica que no le ayudará, dado que no quiere tener ninguna relación con él.

No te pierdas Nuevo Rico Nuevo Pobre en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.