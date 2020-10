¡Qué estilo! Usuaria de Tik Tok le hace sombreros a su gata con el pelaje que se le cae

View this post on Instagram

Только посмотрите сколько за раз нам удалось вычесать шерсти с помощью инструмента Furminator @furminatorrussia Я не ожидала! Мне кажется ,можно собрать вторую Соню! А главное, настоящий инструмент Furminator вычесывает только ту шерсть, которая должна уйти в линьку, значит все это могло оказаться на полу, одежде,на столе😱 Как говорится,в доме где живет кошка, шерсть-приправа! Как вам новая шляпка?Думаем сделать коллекцию😂Будете ждать видео? Just look at how much wool we combed out at once with the Furminator tool - I didn't expect it! And most importantly, the real Furminator tool combes out only the wool that should go to molt, which means that all this can be on the floor, clothes, on the table😱 As they say, in the house where the cat lives, wool is a spice! How do you like the new hat? we want to put together a collection of wool hats. Will you wait for the video? . . . #cat #cats #catsofinstagram #instacat #catlover #pet #pets #кот #котики #котейка #инстакот #коты #котята #котя #котяра #котятки #котенок #коте #котейки #шотландскийвислоухий #scottishfold#furminator#furminatorrussia