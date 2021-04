3 formas sencillas y rápidas de ayudar a un animal de la calle

Es común encontrarse con perros, gatos y demás animales que viven en las calles acercándose a las personas en busca de comida, cariño, diversión, e incluso, atención médica urgente. Sin embargo, hay momentos en los que es difícil prestarles una mano amiga por escasez de dinero, tiempo o interés. Por ese motivo, hoy te traemos 3 tips para ayudar a un animal de la calle de forma fácil y rápida.

Bríndale un hogar

Lo primero que debes hacer si encuentras un animal en la calle es ayudarlo en caso de que su vida corra peligro, es decir, sacarlo del ambiente nocivo en el que se encuentra para brindarle un mejor espacio en el que pueda vivir satisfactoriamente. En caso de que se encuentre en medio de una situación riesgosa como el hecho de estar a punto de morir atropellado o de verse lesionado por una caída, no dudes en acudir a él lo más pronto posible.

Una vez a salvo, piensa en lugares que le puedan brindar comodidad para desarrollarse como lo son las fundaciones animalistas, los centros de rescate u otras organizaciones defensoras de los derechos de las mascotas . Si definitivamente tienes una conexión especial con el animal que hallaste no dudes en adoptarlo, ya que de esta forma aportas tu granito de arena para que se reduzca el índice de animales callejeros que sufren por falta de comida y enfermedades.

Brindarle un hogar sería una gran alternativa. Foto: Nikolay Chekalin/Getty Images/iStockphoto

La comida no se le niega a nadie

Otra manera de ayudar a un animal de la calle, en caso de que no dispongas de suficiente tiempo, es darle comida. Esta acción la puedes realizar cuando un perro o gato que haya llamado particularmente tu atención o con cualquiera que te encuentres en la acera. Cabe resaltar que existe la posibilidad de repetir la actividad varias veces con el mismo animal a manera de apadrinamiento.

Los animales callejeros suelen ser un poco desconfiados con las personas, de manera que tendrás que acercarte con cautela para no asustarlo. Es recomendable que hagas movimientos sutiles cuando te estás acercando y que te dejes olfatear o lamer, así ellos irán depositando confianza en ti y en la golosina que le estás ofreciendo.

La alimentación es fundamental. Foto: Sergey Nazarov/Getty Images/iStockphoto

Redes sociales

Si ya has intentado adoptar pero no tienes suficiente espacio en tu casa para tener a tu mascota o no te ha funcionado el método de apadrinar esporádicamente a un pequeño amigo, lo que puedes hacer es aprovechar el alcance de las plataformas digitales para que más personas conozcan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y así puedan prestarles ayuda cuando se los topen en la calle.

En este sentido, podrás informar a tus amigos, conocidos y familiares no solo sobre animales que buscan un hogar, sino que también podrás hacer denuncias sobre maltrato animal o pedir colaboración para mantener a algún animal que ha sido víctima de accidentes en la calle.