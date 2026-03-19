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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Fernando vuelve de su luna de miel y busca a María para decirle que la ama y quiere estar con ella, pero ya no le cree y lo ignora. Entonces, él se emborracha y le dice que nunca la quiso de verdad.

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Luis Fernando se emborracha y le dice las verdades a María

Fernando vuelve de su luna de miel y busca a María para decirle que la ama y quiere estar con ella, pero ya no le cree y lo ignora. Entonces, él se emborracha y le dice que nunca la quiso de verdad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de mar, 2026
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