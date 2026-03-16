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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María está en el jardín y llega Fernando para decirle que lo perdone, y que le gustaría casarse con ella. Llega Soraya y él le da la noticia que ella no será la mujer de su vida.

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Fernando le dice a María que en el futuro quiere casarse con ella

María está en el jardín y llega Fernando para decirle que lo perdone, y que le gustaría casarse con ella. Llega Soraya y él le da la noticia que ella no será la mujer de su vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de mar, 2026
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