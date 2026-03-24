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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Cuando el tío le hace la propuesta a María, Luis Fernando interrumpe y dice a su padre que María solo se encarga de humillarlos frente a todas las personas, y que Soraya envidia a María.

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El tío Fernando invita a María a la ópera, pero ella y Soraya dicen que no

Cuando el tío le hace la propuesta a María, Luis Fernando interrumpe y dice a su padre que María solo se encarga de humillarlos frente a todas las personas, y que Soraya envidia a María.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de mar, 2026
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