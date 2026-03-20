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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María se da cuenta que la salud de su tío está deteriorándose, y ella decide ir a trabajar con él para poder cuidarlo todo el tiempo. Soraya organiza el accidente que va a afectar su ‘embarazo’.

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El tío Fernando está mal de salud y María se ofrece a ser su enfermera

María se da cuenta que la salud de su tío está deteriorándose, y ella decide ir a trabajar con él para poder cuidarlo todo el tiempo. Soraya organiza el accidente que va a afectar su ‘embarazo’.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de mar, 2026
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