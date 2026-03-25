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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María va a la oficina del tío Fernando: le dice que su hijo anda en malos pasos y por eso mismo él debería darle trabajo para que no malgaste su tiempo y dinero en el casino.

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A María se le ablanda el corazón y le pide a su tío que emplee a Fernando

María va a la oficina del tío Fernando: le dice que su hijo anda en malos pasos y por eso mismo él debería darle trabajo para que no malgaste su tiempo y dinero en el casino.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de mar, 2026
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