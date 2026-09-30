43:26 min María la Caprichosa - Capítulo 40: María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida 43:06 Capítulo 39 María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo 43:16 Capítulo 38 María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy 43:13 Capítulo 37 Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio 43:26 Capítulo 40 María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida

Capítulo 40 María la Caprichosa: María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida Emilia Rivero se comunica con María para contarle que buscará llegar al Senado y le propone trabajar juntas. Su intención es apoyar el proyecto de la agremiación que María quiere sacar adelante.