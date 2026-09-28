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Capítulo 38 de 'María La Caprichosa', de Caracol Televisión, completa y gratis.

Tras lo ocurrido con el dinero de la cooperativa, María protagoniza un fuerte altercado con Greeicy y sus compañeras. La situación la frustra, pues varias ya no quieren continuar con el proyecto.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:16 min
IMAG CAP 38 MARÍA.jpg
María la Caprichosa - Capítulo 38: María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
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41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
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42:57
Capítulo 35
María llega a Bogotá en busca de visibilizar sus derechos
IMAG CAP 38 MARÍA.jpg
43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy

Capítulo 38 María la Caprichosa: María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy

Tras lo ocurrido con el dinero de la cooperativa, María protagoniza un fuerte altercado con Greeicy y sus compañeras. La situación la frustra, pues varias ya no quieren continuar con el proyecto.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
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Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
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42:57
Capítulo 35
María llega a Bogotá en busca de visibilizar sus derechos
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44:05
Capítulo 34
María se reencuentra con Leonardo y tienen una emotiva conversación
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42:18
Capítulo 33
María cumplió uno de sus grandes sueños y celebró junto a su familia y amigos
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Capítulo 32
María se encuentra feliz porque su proyecto avanza
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43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy