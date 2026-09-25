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Capítulo 36 de 'María la Caprichosa', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

Tras el diagnóstico de Alzheimer, Pérxides vivió un momento de confusión durante el velorio de don Manuel, en el que recordó con emoción los años felices que compartió junto a él.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:13 min
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
María la Caprichosa - Capítulo 37: Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
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41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
Thumbnail
42:57
Capítulo 35
María llega a Bogotá en busca de visibilizar sus derechos
Thumbnail
44:05
Capítulo 34
María se reencuentra con Leonardo y tienen una emotiva conversación
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio

Capítulo 37 María la Caprichosa: Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio

Tras el diagnóstico de Alzheimer, Pérxides vivió un momento de confusión durante el velorio de don Manuel, en el que recordó con emoción los años felices que compartió junto a él.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Thumbnail
41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
Thumbnail
42:57
Capítulo 35
María llega a Bogotá en busca de visibilizar sus derechos
Thumbnail
44:05
Capítulo 34
María se reencuentra con Leonardo y tienen una emotiva conversación
Thumbnail
42:18
Capítulo 33
María cumplió uno de sus grandes sueños y celebró junto a su familia y amigos
CAPI 32 - MARÍA.jpg
44:09
Capítulo 32
María se encuentra feliz porque su proyecto avanza
IMAG 31 MARÍA -17 SEP.jpg
42:53
Capítulo 31
María enfrenta un difícil momento al sentir que nada avanza como ella quisiera
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio