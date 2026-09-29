43:06 min María la Caprichosa - Capítulo 39: María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo 43:16 Capítulo 38 María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy 43:13 Capítulo 37 Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio 41:45 Capítulo 36 María sufre dos grandes pérdidas en el amor 43:06 Capítulo 39 María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo

Capítulo 39 María la Caprichosa: María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo Rosa no pudo ocultar su tristeza tras el incómodo momento que vivió en su trabajo. Ante la situación, María decidió apoyarla y hacerle frente a lo ocurrido con su jefa.