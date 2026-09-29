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Capítulo 39 de 'María la Caprichosa', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

Rosa no pudo ocultar su tristeza tras el incómodo momento que vivió en su trabajo. Ante la situación, María decidió apoyarla y hacerle frente a lo ocurrido con su jefa.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:06 min
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María la Caprichosa - Capítulo 39: María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
IMAG CAP 38 MARÍA.jpg
43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
Thumbnail
41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
IMAG CAP 39.jpg
43:06
Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo

Capítulo 39 María la Caprichosa: María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo

Rosa no pudo ocultar su tristeza tras el incómodo momento que vivió en su trabajo. Ante la situación, María decidió apoyarla y hacerle frente a lo ocurrido con su jefa.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMAG CAP 38 MARÍA.jpg
43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
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41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
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42:57
Capítulo 35
María llega a Bogotá en busca de visibilizar sus derechos
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44:05
Capítulo 34
María se reencuentra con Leonardo y tienen una emotiva conversación
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42:18
Capítulo 33
María cumplió uno de sus grandes sueños y celebró junto a su familia y amigos
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Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo