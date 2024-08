Una fan le robó un beso al papá de Los Montañeros en pleno show: esto fue lo que sucedió

En esta tercera entrega de Los Enredados, podcast de Carcoltv.com y La Red, llegan Los Montañeros para divertirse y revelar detalles desconocidos de sus vidas desde que se dedicaron a ser creadores de contenido y a compartir videos graciosos de lo que les sucede como familia. Durante la conversación, Socorro, Alejandro, Oswaldo y Alexander opinan si consideran que un pico debe considerarse como una infidelidad, pero terminan revelando algo más grave y delicado que les sucedió en el pasado.

En primer lugar, Alejo, quien estuvo en el Desafío 2024 como invitado especial de la semana, comenta que considera que darle un pico en la mejilla a otra persona es algo normal y la señora Socorro es contundente al decir que si es un beso apasionado entre dos individuos, sí lo consideraría un acto desleal.

Al papá de los Montañeros le robaron un beso en público, ¿quién fue?

Después de un debate sobre lo que significa besar a otro individuo, Alejandro cuenta que durante una presentación en vivo que realizaron hace un tiempo, varias mujeres rodearon al señor Oswaldo y una de ellas aprovechó el momento para tomarlo del rostro y darle un beso en la boca.

El joven de Los Montañeros dice que afortunadamente su mamá no estaba presente, por lo que la mujer reacciona y dice: "Fue una señora pasada de tragos, pero donde yo la vea la cojo del pelo. No la vi, se escapó, mijita". Oswaldo no se queda callado y confiesa que no recuerda detalles de lo sucedido y no le dio mayor importancia.

Por su parte, Alex asegura que este tema es serio e importante, pues se trata de acoso: "En esos eventos, a nosotros nos mandan la mano y si son mujeres en combo, no perdonan nada, en especial cuando hay licor".