Laura Barjum revela qué piensa realmente de la nueva novia de Diego Sáenz, su ex, ¿la ignoraría?

Laura Barjum habló sin filtro acerca de varios temas de su vida en el nuevo formato de Caracoltv.com y La Red. La joven se sinceró sobre el amor, sus exnovios, las relaciones que quiere tener de ahora en adelante y su paso por Miss Universo.

Como parte de la dinámica de los Enredados, la exreina tuvo que mencionar a quién bloquearía, silenciaría, ghostearía y con quién haría match de una lista de cuatro mujeres que, de una u otra forma, han estado involucradas con ella.

Su primera elección fue sencilla, ya que dijo que haría match con Jéssica Cediel, ya que pese a que no la conoce considera que es una mujer directa, “es la sensación que me da, puede que esté equivocada, pero eso es lo que me parece”, explicó.

Laura Barjum habló de Cristina Warner, la novia de Diego Sáenz

Durante el juego, se dio cuenta de que la actriz estaba entre las opciones y por eso dijo que a ella le haría gostheo, pero no por un tema personal, sino porque es la nueva novia de su ex y “puede que algo pase ahí”.

La modelo aseguró que no piensa nada malo de ella y que le cae muy bien: “la admiro, sigo su trabajo hace tiempo y espero que todo esté bien”, agregó, sin embargo, aclaró que no tenía más opciones, de la misma forma, dijo que se han encontrado y siempre se han saludado muy bien, algo que no cambiará por su parte.

Laura Barjum dijo que Aida Victoria Merlano fue mala con ella

Con las alternativas bloquear y silenciar, la actriz seleccionó a Aida Victoria Merlano para llevar a cabo la primera acción y entre risas expresó: “porque fue mala conmigo”, aunque luego explicó que ella también cometió un error.

La exreina hizo un video en el que consideró que fue muy ligera y generalizó, motivo por el que la barranquillera le respondió: “ella fue súper dura conmigo”, agregó y luego dijo que realmente no le cae mal y que incluso le dio la razón en varias cosas, pero sí fue muy fuerte con ella.

Finalmente, Demi-Leigh Tebow, la mujer que se quedó con la corona de Mis Universo cuando ella participó sería silenciada, pues Barjum confesó que nunca fueron amigas, tampoco tenían una mala relación, simplemente no llegaron a tratar mucho con la otra, así que no había una conexión.