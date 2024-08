Laura Barjum recibió bullying, por parte de quien menos esperaba, cuando participó en Miss Universo

Laura Barjum habló de todo en Los Enredados y cómo no, también tocó el tema de su paso por Miss Universo y la manera en la que este proceso impactó su vida, pues hay momentos que ni siquiera logra recordar con claridad.

Vale la pena mencionar que la joven se convirtió en Señorita Colombia en el año 2017 después de representar a Cartagena de Indias, esto le dio un paso directo para ser la cara del país en el certamen de belleza más importante del mundo.

Laura Barjum sufrió bullying en Miss Universo

Durante el formato de Caracoltv.com y La Red, la exreina mencionó que hace poco pensó en el tema y recuerda que no fue fácil a pesar de que sentía que tenía mucho apoyo en Las Vegas, lugar en el que se desarrolló la competencia.

Barjum dijo que el país venía de tener tres representantes excelentes y personas de muchos países la apoyaban y le decían que ganaría, tanto así que mencionó: “cuando salía parecía que estuviera en Barranquilla”.

Sin embargo, en redes sociales leía constantemente que con ella no pasaría nada, cuando veía comentarios de otros colombianos decían que era una vergüenza haberla enviado a representar a la nación, criticaban su ropa, su personalidad y hasta su risa. “Eso sí es doloroso, que tu país sea el que está en contra tuya es doloroso”, confesó, pues era de quienes menos esperaba este tipo de mensajes.

Laura Barjum no recuerda el momento en el que quedó de segundas en Miss Universo

La también actriz reveló que el momento en el que le dijeron que era la segunda mujer más bella del universo no lo recuerda: “yo me acuerdo, hubo un blanco en mi cerebro, un pequeño apagón, el momento fue bien surreal, ni siquiera me acuerdo bien de ese momento".

Durante muchos años había pensado en ese instante y el resultado siempre fue ser la primera, no obstante, cuando se dio cuenta de la fortuna y las ventajas de ocupar el segundo lugar comprobó que era una locura.

En Los Enredados, la exreina confesó que, para los más curiosos, aún hay algunas instantáneas en su perfil de Instagram en las que su exnovio aparece, no obstante, son muy pocas comparadas con todo lo que tenían juntos.

Barjum explicó que llegó un momento en el que su equipo de trabajo le recomendó que eliminara el contenido, ya que, en ocasiones, las marcas los veían como pareja y era debido a esto que los contrataban en algunas campañas: “Ya esa posibilidad no está y las marcas no deberían ver este tipo de contenido cuando entren a tu perfil” mencionó que le dijeron.

Lo que la joven siempre tuvo claro cuando le hicieron la sugerencia fue que no borraría todo, ya que no quería que pareciera que nunca sucedió, pues durante un tiempo él hizo parte de su vida y de una u otra forma esto es un recordatorio de su etapa como novios.