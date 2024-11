Norma Nivia recuerda en Los Enredados la bochornosa escena que vivió estando ebria

Norma Nivia aprovecha su paso por Los Enredados , el programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red para contar divertidas anécdotas que quizás muchos de sus seguidores desconocen. En esta oportunidad, revela durante la dinámica 'Yo nunca nunca', que sí recuerda con mucho detalle una borrachera que la avergüenza hasta el día de hoy debido al show que protagonizó en frente de varios colegas y amigos.

Qué es lo peor que ha hecho Norma Nivia ebria

La reconocida actriz confiesa que todo ocurrió en el cierre de una serie que había grabado en la que había mucha comida y mucho licor. Según informa, se encontraba feliz de disfrutar el evento desde muy temprano; sin embargo, todo se vio un poco afectado después, cuando decidió seguir la celebración con algunos colegas en el bar de unos amigos.

Nivia se sentó en un espacio ubicado cerca a la pista de baile: "yo me tomo un trago de más, ese que uno no se debió tomar y de repente me siento súper maluca y digo 'estoy como maluca, me voy a sentar en la sillita' y empiezo a sentir yo como eso de que algo va a pasar (...) Empiezo yo a calcular, el baño estaba en diagonal y yo digo '¿sí alcanzo a llegar o no?' Cuando... Toda esta gente encima (...) Se devolvió todo en la vida", dice.

Además, agrega que lo único que logró hacer como acto reflejo fue retirarse para no salpicarse. Esta situación aún le genera sentimientos encontrados, pues, a pesar de que la sacaron del lugar lo más pronto posible, le quedó el remordimiento sobre quién pudo ser la persona designada para limpiar el reguero.