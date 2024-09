Endry Cardeño recuerda cuando una actriz cuestionó su género, ¿Sara Corrales o Sara Uribe?

Endry Cardeño no se queda callada en Los Enredados, el nuevo programa de Caracol Televisión y La Red, por lo que se refiere no solo a su proceso para llegar a la televisión colombiana, sino que también habla acerca de la famosa que le hizo pasar un incómodo momento al cuestionar su género.

De cuerdo con lo revelado en el programa, el hecho tuvo lugar en un reconocido reality y, aunque no se acuerda muy bien si se trató de Sara Corrales o Sara Uribe, sí tiene muy presente que llegó a sentirse aludida y hasta un poco disgustada con la situación.

"Entré al reality a llevar una prueba y la presentadora dice 'Llegaron tres mujeres a la casa a llevar la prueba de talento' y esta Sara, que no sé cuál era, tengo que aclararlo, pone en Twitter '¿Tres mujeres?'. Te lo juro", responde. Además, aclara que sus otras acompañantes eran dos actrices muy populares en el país y que decidió responder este mensaje con contundencia.

Cardeño también asegura que luego del pequeño enfrentamiento se enteró de que, al parecer, esa persona la había bloqueado. Asimismo, informa que este tipo de situaciones suelen pasar desapercibidas en su vida, dado que prefiere centrarse en otras cosas más importantes para su carrera.

"Yo al día de hoy, porque eso me lo mostró un periodista (...) No sé cuál era. Con una de ellas nos hemos saludado (...) A mí se me olvidan las cosas, me acuerdo en las entrevistas para dar contenido, pero con una de las Saras me saludo perfectamente, con la otra, pues nunca me la he topado", señala.