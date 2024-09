Endry Cardeño muestra una foto de cuando era niño y le envía un mensaje a su yo del pasado

En su paso por Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, Endry Cardeño se sincera sobre los momentos más llamativos de su vida como personaje público y revela datos desconocidos de lo que ha afrontado en el ámbito personal. Ahora, la actriz se deja llevar por sus emociones y se devuelve en el tiempo para enviarle un mensaje al Endry que todavía vive en su interior y afrontó tantas cosas en su infancia.

En primer lugar, Cardeño muestra una de las pocas fotos que hay de cuando era un niño y los entrevistadores le preguntan qué mensaje le diría, después de tantos años y todo lo que superado.

Esto es lo que Endry Cardeño le diría a su yo interior

"Lo que pasa es que ese niño me genera un respeto muy grande y me emociona", dice inicialmente y luego da más detalles del mensaje que le enviaría. En primer lugar, reflexiona y menciona que ese niño no sabía todo lo que le iba a tocar vivir; en segundo lugar, en el momento en que le tomaron la foto que se mostró, vivía cosas que no tenía que experimentar todavía.

Por último, expresa:"Si ese niño ya tenía la imaginación, la creatividad, la ilusión, la alegría y la chispa que aun a mis 50 años conservo, a él solo le puedo decir gracias".

Para darle cierre a este viaje en el tiempo, Endry se pone sentimental y hace una especie de promesa para ese niño y no defraudarlo jamás. "Qué bacano sería volver a ser ese niño en algún momento de la vida", apunta.

A Endry Cardeño la expulsaron del colegio por tener las cejas depiladas

Ante los micrófonos y las cámaras de Los Enredados, la intérprete cuenta que la rectora de la institución educativa donde estaba ya le había hecho una primera advertencia sobre depilarse: “No lo quiero volver a ver con las cejas depiladas”, fue lo que le dijo la mujer en aquel momento.

En ese entonces, ella le dijo que le haría caso, pero después tuvo un inconveniente con un profesor y por esto tuvo que encontrarse con la mujer para explicarle lo sucedido y pedirle que no lo sacaran del colegio.

La rectora se negó a ser condescendiente y fue contundente. Le dijo que no iba a "perdonarlo" porque no tenía palabra y se había vuelto a depilar las cejas. Y así fue, pero a pesar de que Endry cuenta la anécdota entre risas, cree que esto fue bastante injusto porque a su madre le solicitaron que firmara un documento en el que decía que su retiro era voluntario. De esta forma, la institución evitaba que ella tomara acciones legales en su contra.