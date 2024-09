El Mindo recibió graves amenazas por esta foto: "Es uno de los episodios más fuertes de mi vida"

Al séptimo episodio de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red llega El Mindo, uno de los creadores de contenido más exitosos del país que entretiene a sus seguidores con sus ocurrencias y graciosos videos y quien tiene mucho por contar.

Ahora, en entrevista exclusiva, este caleño de 36 años se sincera sobre uno de los momentos más complejos que ha afrontado en el ámbito personal desde que alcanzó la fama y por el que recibió todo tipo de comentarios amenazantes.

Te puede interesar: El Mindo revela los trabajos que realizó antes de las redes, ¿hacía lechonas?

El Mindo revela que recibió amenazas por una foto con Andrés Escobar

Armando Ortiz Vera se sincera en Los Enredados y confiesa que en el pasado recibió amenazas en su contra por tomarse con una foto con Andrés Escobar, el hombre que cargó una pistola durante las protestas en Cali de 2021 y que inclusive después fue elegido como concejal de esa ciudad.

"No me azara lo que es conmigo, pero fue un tema con mis papás. Me dijeron que ya los tenían ubicados", explica y luego agrega que este fue uno de los episodios más fuertes que ha atravesado, e intenta explicar lo sucedido, pues es algo con lo que lidian a diario las figuras públicas.

Publicidad

El Mindo dice que usualmente tiene contacto con una gran cantidad de personas y que no puede conocer el pasado o intenciones de aquellos que le piden una fotografía."¿Para tomarme una foto, entonces tengo que ser vidente, o saber sus acciones a futuro? Es distinto". Cabe agregar que cuando se dio este hecho, les pidió a las autoridades que se aclarara su supuesta vinculación con los hechos del 28M y que se le respetara la vida a sus familiares y la suya.

Mira también: ¿Irreconocible? El Mindo muestra en Los Enredados dos fotos de cuando era solo un niño

Trabajos que ha hecho El Mindo

Al referirse a qué haría si en un mañana no tuviese redes sociales y sus cuentas se cerraran, obligándolo a estar por fuera de esta industria digital, el creador de contenido recalca que él hizo muchos oficios antes de volverse viral y que no tendría problema, en un principio, en regresar a esto cuando sea necesario.

Publicidad

"Yo sé trabajar: yo hice lechona, fui esteticista, fui empacador de mercados. Puedo con lo que me pongan a hacer", recalca El Mindo, quien tiene muy presente que no se va a echar a la pena si de un momento a otro se le acaba el reconocimiento o lo que ha hecho con sus videos.

Por otra parte, también aprovecha para responderles a quienes lo critican y envían comentarios negativos asegurando que él no estaría donde está si todos sus contenidos no contaran con un texto de apoyo.

"El día que me quiten un libreto, sí, no soy nadie, pero me pongo a hacer cualquier cosa", dice con mucha firmeza este emprendedor, quien además durante el programa destaca que esto para él es fundamental, dado que es una manera de realizar seriamente su trabajo y de asimismo organizarlo, evitando que se les escapen ideas o detalles.