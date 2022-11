¿Qué piensan de una mujer manejando mula? El elenco de Los Briceño respondió

Los Briceño llegaron para divertir a los colombianos la historia cuenta las vivencias de los personajes y divierte a muchos, pues el toque de humor que tiene la producción es bastante, además de permitir que muchos se identifiquen con los personajes.

Con los capítulos que ya han salido al aire es más que claro que tocarán algunos temas relevantes en la coyuntura actual, como el machismo, la fuerza femenina y la necesidad de abolir los estereotipos de rol.

Publicidad

Quién mejor para mostrar esta situación que Cecilia Briceño, la más pequeña de la familia y quien debe vivir bajo las órdenes de su papá y de sus hermanos, quienes le piden ser “la señorita de la casa” y para esto le imponen reglas que ellos, por ser hombres, no deben cumplir.

En especial don Armando, su padre, tiene muchos conflictos con que el sueño de su hija sea manejar mula, así como lo hace él y el resto de sus hijos. Aunque en la novela es claro cuál es la posición de los personajes, el elenco de Los Briceño piensa todo lo contrario.

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, varios actores de la producción se le midieron a responder qué piensan de una mujer con este oficio.

Publicidad

Camilo Amores, quien interpreta a ‘Yutub’ no dudó en comentar que “le encanta”, mientras que Katherine Escobar se mostró muy apasionada con el tema “mamacita, bien vestida, bien peinada, no son marimachas, Claudia Briceño la mujer en la que está inspirada esta historia no es así. Lo primero que pienso es todo terreno”, afirmó.

Publicidad

Siguiendo con la dinámica, César Mora manifestó su admiración y aseguró que “le parecería maravilloso”. Y es que ahora en su gremio también hay muchas mujeres que se le han medido a trabajos que, normalmente, eran realizados solo por hombres.

Publicidad

“Así como veo mujeres de mi gremio que manejan una cámara, mujeres directoras de cámara, de fotografía, manejan la cámara, son camarógrafos, hacen sonido, le ponen el micrófono a uno, ay qué maravilla, me encantaría”, comentó el experimentado actor.

Por otro lado, hizo énfasis en que a su personaje no le gustaría para nada y por eso este es su mayor conflicto en la historia. Mientras que Felipe Bernedette, a quien los televidentes conocen como ‘Metacho’ comentó “sí, por qué no ¿ya conocieron a la chiqui? Ella les puede dar clases”.

Finalmente, Juan Manuel Restrepo describió a las mujeres que manejan mula como “fuertes, intelectuales, con poder en la palabra, en las manos, me encantan”, confesó. Los Briceño será la plataforma perfecta para conocer un poco más del gremio y la perspectiva de las mujeres haciendo este oficio.