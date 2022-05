Shany Nadan, una ecuatoriana fiel a sus raíces, pero profundamente enamorada de Colombia

Shany Nadan nació el 22 de agosto de 1991 en Guayaquil, Ecuador. Desde muy pequeña descubrió su amor y pasión por el teatro, el cine y la televisión; y fue a sus 18 años que debutó profesionalmente, para luego formarse académicamente en las artes escénicas.

En el año 2015, Shany decidió mudarse a Colombia con el fin de internacionalizar su carrera y, hasta el momento, se ha convertido en una actriz muy querida y consolidada a nivel nacional, pues además de su papel en las Villamizar, también fue la encargada de darle vida a Manuelita Sáenz en la serie 'Bolívar', de Caracol Televisión.

Sin duda, la larga trayectoria de la actriz ecuatoriana en el país la ha convertido en una colombiana de corazón más, ya que completa siete años radicada aquí; años en los cuales le han abierto las puertas, como ella misma lo aseguró en una conversación exclusiva con caracoltv.com.

“Ya llevo siete años en Colombia, parece mentira, yo siento que llegué ayer. Me encanta este país, me encanta su gente, me han abierto las puertas, el corazón, tengo grandes amigos”, expresó la actriz.

Además de esto, en la entrevista Shany resaltó que los colombianos le parecen personas muy cálidas, generosas, apasionadas y muy emprendedores, algo que siempre ha admirado y de lo que ella misma se ha dejado contagiar durante su paso por el país.

Finalmente, la ecuatoriana aprovechó para extender la invitación a ver Las Villamizar , ya que cada vez se pone mejor y promete seguir cautivando a los televidentes con una historia llena de acción, suspenso, romance y muchos ingredientes más.

