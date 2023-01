Un hombre le salvó la vida, Jhovanoty contó lo peor que le ha pasado durante un viaje

Es seguro que todo el mundo tiene por lo menos una anécdota de viaje que vale la pena contar, pero en el caso de Jhovanoty son dos. Las historias se convirtieron en momentos que, a la larga, marcaron su vida y le enseñaron algo para la posteridad.

Así lo comentó en medio de una entrevista en la que respondió varias preguntas que probablemente le interesen al público y a los televidentes de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. En exclusiva para Caracoltv.com, reveló sus dos anécdotas.

Publicidad

La primera de ellas, y que denominó como la mejor historia de uno de sus viajes incluye a sus compañeros de trabajo, un puente festivo en Girardot y un error que les costó a todos. Los integrantes de la emisora en la que trabajaba decidieron irse de paseo, incluyendo a la jefe de todos.

Pasaron un gran fin de semana y el día que se devolvieron todos estaban un poco amanecidos, por lo que se subieron al bus e iniciaron el regreso a Bogotá. No obstante, al llegar a la capital se dieron cuenta de que la jefe no venía, se ganaron un gran regaño y tuvieron que devolverse a recogerla.

Por otro lado, su peor anécdota, que decidió llamar “oportunidad de mejora” sucedió en Panamá, cuando perdió su pasaporte y cuando pensó que no lo recuperaría, seis días después de la pérdida, un hombre le salvó la vida cuando lo contactó por redes sociales y se lo entregó.

Publicidad

No todo en la vida de Jhovanoty son las historias, pues como viajero también tiene claro que hay varias cosas que no puede dejar jamás, el cargador del celular y el plan de datos porque viaja mucho y debe alejarse de su familia, por lo que “no se le puede desaparecer a su esposa”.

Como amuleto siempre lleva un libro con él y comentó “trato de que en los tiempos libres pueda aprender algo más de lo que ya se”. Además, llevará algunos de los personajes más famosos de la política nacional como el presidente Gustavo Petro, Claudia López, Rodolfo Hernández, entre otros.

Publicidad

Finalmente, al cuestionar sobre sus compañeros de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y quién sería la persona con la que sí o sí viajaría, respondió Lokillo, pues con los otros ya ha viajado y “se identifica muchísimo con la manera de hacer comedia de Lokillo”.

Publicidad

Sin embargo, él también sería la persona con la que no viajaría, pues durante la entrevista se dio cuenta de que la respuesta no había sido recíproca, por lo que se retractó de su decisión entre risas. Para conocer todas las historias y anécdotas del comediante no se pierda La Vuelta al Mundo en 80 Risas.