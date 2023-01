La Vuelta al Mundo en 80 Risas siempre ha tenido humoristas y presentadoras, a algunos ya los hemos visto en otras temporadas, como a Boyacoman, Don Jediondo o Lokillo, sin embargo, como parte de la nueva cuota de comedia, llega a las noches de Caracol Televisión Piroberta.

El personaje será uno de los que divertirá al público y los llenará de risas. Al ser su primer viaje hay mucha expectativa sobre lo que sucederá y más porque tiene una pareja que también será parte del programa por primera vez.

Por esta razón se le midió a responder algunas preguntas en exclusiva para Caracoltv.com. La primera de ellas sobre eso que no le puede faltar cuando se va de viaje, sin dudarlo respondió un elemento con el que es muy feliz “un buen peluche, yo duermo con peluche”.

Por otro lado, al preguntarle sobre sus compañeros en esta temporada tiene claro que podría viajar con todos, pues aseguró que compartir con cualquiera de ellos sería una experiencia memorable y “muy bacana”. No obstante, sí hay alguien que preferiría.

Se trata de uno de sus compañeros, que además de ser humorista ha mostrado sus dotes como actor y hace freestyle, Lokillo. Varios quisieran viajar con él, pero en su caso aseguró que lo que le interesa es “que le improvise”.

Para conocer el mundo con mucha diversión, uno de los requerimientos principales es disfrutar, algo que Piroberta procura hacer en cada viaje, le gusta conocer personas distintas y divertirse, incluso si no es en su mismo idioma, pues en inglés ‘patalea’ y se hace entender.

Ahora, no todo es perfecto en los viajes, pues tiene una experiencia que no quisiera que le volviera a suceder jamás, el mayor oso de su vida y algo de lo que se arrepiente.

Sucede que estaba de viaje y antes de una presentación tenía que ir al baño, pero no sabía en dónde podía encontrarlo. En ese momento estaba en la casa de la persona que cuidaba, y sabía que no podía salir al escenario, pues su presentación aún no iba a iniciar.

Por eso decidió recorrer el lugar hasta que vio un pasillo y que al final del mismo todo era completamente oscuro, la urgencia que tenía era tal, que decidió hacer allí. Fue cuando de repente encendieron la luz que se dio cuenta que esa era la cocina.

“Fue lo peor, la peor experiencia, trágame tierra”, comentó.

Finalmente, el amuleto que siempre lleva es tan único como él. “Yo siempre llevo mis cucos rojos”, aseguró, estos le hacen compañía en absolutamente todos sus viajes e incluso confesó que durante la entrevista también los llevaba ¿los veremos en La Vuelta al Mundo en 80 Risas?