Halagan a Aurorita, de La Voz Senior, al revelar que se separó de su esposo por no dejarla cantar

Una de las historias más conmovedoras que han sido reveladas en La Voz Senior es la de Aurorita Peña, una mujer de 77 años oriunda de Sogamoso que lleva toda una vida tratando de seguir el sueño de la música; sin embargo, su familia y hasta la misma sociedad no le ha permito concretar su objetivo.

Justo antes de salir al diamante del programa para sorprender a los entrenadores con su talento, Peña confesó que su pasión por la música inició cuando era muy pequeña, más específicamente cuando aprendió a cantar en el Colegio La Presentación. Pese a que tenía una voz prodigiosa, según afirmó, en aquella época era muy mal visto que una mujer se dedicara a este tipo de arte, así que tuvo que posponer el anhelo de su corazón.

"Si yo hubiera sido más aguerrida y más valiente, me hubiera impuesto como tantas otras cantantes maravillosas que hay para poder llegar a la cima con mi canto, porque yo lo llevo en el alma completamente", puntualizó en medio de la transmisión.

Posteriormente, aseguró que hace un par de años llegó a despedirse del que consideraba el amor de su vida porque le impidió que participara en una agrupación, lo que la motivó a dejar de esperar el momento adecuado para tomar las riendas de su vida y despreocuparse por lo que fueran a pensar las demás personas de su trabajo.

"Voy a contar esto que me pasó. Hace unos 10 o 12 años Las Clásicas de Amor me propusieron que yo cantara con ellos, pero mi esposo no me permitía cantar, entonces me separé porque para mí la música era algo maravilloso y lindo", puntualizó.

Natalia Jiménez fue una de las primeras en felicitarla y abrirle las puertas de su equipo, pues considera que es un gran ejemplo de empoderamiento femenino para las futuras generaciones. De igual forma, cientos de internautas se tomaron plataformas digitales como Twitter para elogiar la elegancia, determinación y talento de la participante.