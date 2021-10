Batalla de La Voz Senior le hizo recordar Natalia Jiménez una mala experiencia con los hombres

La última noche de Súper Batallas de La Voz Senior estuvo más emocionante que nunca, cada uno de los participantes en competencia aprovechó su momento para salir al diamante con toda la actitud de ganarse un cupo en la siguiente etapa.

La competencia del Equipo Cepeda estuvo cargada de mucho sabor, de la mano de Miguel Lemus y Haydee Barros quienes al ritmo de la salsa emocionaron a los entrenadores con su gran show.

Haydee, de 74 años, se paró en el escenario con el famoso tema ‘Que le den candela’ de José Piloto e interpretado por la guarachear de Cuba, Celia Cruz, y gracias a su vozarrón regaló un gran espectáculo que fue aplaudido por todos, en especial por Natalia Jiménez, que resaltó el mensaje que la participante llevó al diamante con la canción.

Además de revelar que era una de sus canciones favoritas, la entrenadora española admitió que la interpretación de Haydee hizo que se sintiera identificada, pues al igual que miles de mujeres ella también ha pasado por situaciones desagradables con los hombres.

“Haydee, desde que saliste al escenario yo me quedé prendada contigo, por el tema de la canción, porque a mi la canción me encanta, pues me siento identificada porque hay muchísimas mujeres que hemos pasado por situaciones bastante desagradables con el sexo opuesto”, dijo la entrenadora.

Asimismo, destacó que para ella era muy orgullo que participantes como la barranquillera mantengan viva la escena de Celia Cruz.

“(…)Para mí es un orgullo poder llevar la palabra de Celia más allá, que la mantengas viva, que la traigas aquí esta noche, felicidades”, expresó Jiménez.

Gracias a su gran interpretación, Haydee Barros logró convencer a su entrenador Andrés Cepeda de continuar en la competencia, saliendo victoriosa de su Súper Batalla.