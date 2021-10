Alfredo, de La Voz Senior, le confesó a Natalia Jiménez cómo conoció el talento de la española

Cada uno de los participantes de La Voz Senior llegan con emotivas historias que conmueven el corazón de los entrenadores y una explosión de talento que tiene más que sorprendidos a los televidentes.

Previo a las Súper Batallas, los seniors y sus mentores tienen un espacio de práctica que no solo les permite dar y recibir consejos y técnicas para regalar un gran show en el diamante, sino también conocerse de una forma más íntima mutuamente.

Para la última noche de Súper Batallas, Natalia decidió enfrentar a dos de sus grandes talentos, Carlos Alberto y Alfredo Rafael, este último aprovechó la práctica y la canción que le dio su entrenadora para revelarle una anécdota que lo llevó a elegirla como su guía en la competencia.

Según relató el participante de 68 años, un día cualquiera escuchando radio, conoció una canción que le encantó y aunque no sabía quién era su intérprete, decidió llamar a la emisora para averiguarlo y justo se trató de la cantante española.

“Parodiando un poco el comienzo de la canción, ‘Usted’ que es la que voy a cantar, me preguntaba yo mismo, ¿por qué te elegí?, tu fuiste la culpable, como dice la canción. Sabes por qué, porque estando yo escuchando radio escucho una canción que me encanta y tono tenía ni idea quien era la que estaba cantando, ¡me encantaba! y llamo yo por teléfono a la emisora y pregunto quién cantaba esa canción y me dicen que Natalia Jiménez (…)”, contó el participante.

Don Alfredo continuó relatando que desde entonces admiró su voz, pero lo que nunca imaginó fue poder compartir con la misma Natalia, sueño cumplido que hoy lo hace muy feliz.

“(…) lo que nunca pensé es que esté aquí contigo, eso me hace sentir feliz”, relató el participante”, expresó.

Ante la historia de su pupilo, Natalia no evitó mostrarse muy emocionada y agradecida por admiración.

Alfredo Rafael se enfrentó en el ring con la canción ‘Usted’ de Gabriel Ruíz y su potente voz le permitió salir vencedor en la Súper Batalla.