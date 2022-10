Willy, 'El camaleón de la música', le dice a Laura que tiene corazón para todas las fans

Gracias a una apuesta que Andrés Cepeda le cumplió a Nacho, Willy se ganó el título del 'Camaleón de la música' en La Voz Senior, pues probó que la edad no es un impedimento para interpretar cualquier género musical, incluido el urbano. Por eso, el participante se sube nuevamente al Diamante de la producción de Caracol Televisión para lucir todo su potencial artístico.

Mira también: Copito de Nieve, Chencho y Betty recuerdan los mejores momentos de su paso por La Voz Senior

Antes de hacer su presentación en el escenario, el Senior habla sobre la razón por la cuál no tiene sentimientos encontrados cada vez que asume un reto musical dentro del programa: "Yo no le tengo miedo a nada porque pues en la vida me ha tocado muy duro y quiero salir adelante en lo que sea y porque, a pesar de la edad, me siento muy joven, así que venga lo que sea".

No te pierdas: Así es como Mario Mar, Gonzalo y Jorge lograron llegar a la Semifinal de La Voz Senior

Publicidad

Luego de interpretar el exitoso tema musical 'Inolvidable', de Julio Gutiérrez, el participante escucha atentamente la retroalimentación de Kany García, Andrés Cepeda y Nacho, lo que le permite conocer un poco más cómo ha sido su proceso dentro del reality de talento que busca resaltar las habilidades de las personas de la tercera edad.

Te puede interesar: Así ha sido el paso de Gloria, Juan Carlos y Willy por las diferentes etapas de La Voz Senior

"Nos sorprendes cada vez que tomas ese escenario Willy con una nueva faceta artística, hemos pasado ya por muchos colores y muchas formas musicales y hoy vienes cantándonos este bolero pausado, poquito a poquito, goteando cada palabra, delicioso (...) la verdad me pareció que nos sorprendiste una vez más", señala el intérprete de 'Día tras día'.