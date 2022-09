Un amante del acordeón: Gabriel explica en La Voz Senior por qué se autodenomina "un vago feliz"

Con una energía sin igual y una gran capacidad para la interpretación, Gabriel logra sorprender a Kany García, Andrés Cepeda y Nacho en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior al interpretar el exitoso tema musical 'Los aretes de la luna', de José Quiñones. Aunque su talento llama la atención, su filosofía de vida es la que en realidad causa curiosidad entre los asistentes de la producción de Caracol Televisión.

Gabriel y su amor por el acordeón

Antes de subirse al Diamante del programa, el participante de 69 años cuenta ante las cámaras que es un apasionado por este instrumento musical, pues no lo cambiaría por nada en el mundo, ni siquiera por la suma de dinero más grande.

"Un amigo vino de Estados Unidos. Él era saxofonista y contaba la historia que él tenía un saxofón que le ofrecían la plata que fuera, fue su primer saxofón, y él decía que no había plata con qué comprarle eso. Una vez me hizo una propuesta, y en ese tiempo estaban saliendo los televisores a color, entonces dijo que me iba a regalar uno, pero que la condición era que yo le regalara mi pedazo de acordeón y entonces yo le dije que mejor no me regalara nada", comenta en medio de la transmisión.

Gabriel logra pasar a la siguiente etapa del reality, pues Nacho gira su silla justo a tiempo para darle la bienvenida a su equipo y acompañarlo en todo su crecimiento artístico.

