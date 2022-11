¡Estos son los momentos más memorables de La Voz Senior 2022!

Sin lugar a dudas, La Voz Senior logró encantar a los colombianos cada noche las presentaciones de cada concursante, las sorpresas de la producción y las escenas inusuales que se dieron en el Diamante.

Entre los tantos momentos que lograron entretener a los televidentes, más allá del talento y carisma de cada Senior, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho fueron el centro de atención por haber bailado, por haber sido homenajeados, o por simplemente interactuar de forma especial con los Seniors.

Mira también: Votaciones La Voz Senior: sigue este paso a paso para apoyar a tu participante favorito en la final



Andrés Cepeda se le midió a bailar salsa, pero “se rajó”

El entrenador que lleva más de 10 años en el programa de La Voz se dejó llevar por la emoción durante las Audiciones a Ciegas, más específicamente en la del señor Fabián que cantó ‘¿Cómo podré disimular?’ de Jairo Varela y luego retó a los tres entrenadores a demostrar sus mejores pasos al ritmo de salsa.



Publicidad

"Kany se los llevó a todos, armonía femenina aquí para el baile. Andresito tiene cero (risas) y usted (Nacho) tiene la mitad, tiene 3", fueron las palabras del Senior, a lo que Cepeda respondió de forma jocosa: "Si, no, me rajé, me rajé".

Kany celebró su cumpleaños en La Voz Senior

Con pastel y serenata incluida fue como la producción del programa de canto felicitó a la entrenadora puertorriqueña en sus 40 años. La intérprete de ‘Soy Yo’ se mostró muy contenta de celebrar esta fecha en Colombia y trabajando en un proyecto que le permite reunir dos grandes pasiones: la enseñanza y la música.

"Gracias a ustedes, no habría un mejor lugar para celebrar mi cumpleaños, que no fuera un lugar que siento, que llamo casa, como es este país hermoso, un país inclusivo, que recibe a todo aquel que es de afuera como si fuera de aquí”, fueron las palabras de la cantautora.

Te puede interesar: Nacho se conmovió hasta las lágrimas por una sorpresa que recibió en La Voz Senior, ¿qué fue?



Cepeda y Nacho bailaron el vals con una participante

Ambos cantantes cumplieron el sueño de una Senior que llegó a las Audiciones a Ciegas, María Fabiola, quien luego de interpretar Te voy a olvidar' de Alberto Aguilera, expresas que desde hace muchos años tiene una ilusión en su corazón:

Publicidad

"Yo tengo que cumplir un sueño, hace poco cumplí años, pero el sueño que yo toda la vida he tenido es bailar el vals de mis 15 años; mis padres fueron tan escasos de recursos que no me pudieron hacer una fiesta", comentó.

Inmediatamente, los dos entrenadores acudieron al escenario para vivir un momento muy especial que la señora María Fabiola jaás olvidará.

Publicidad

No te pierdas la gran final de La Voz Senior hoy martes 1 de noviembre a las 8:00 p.m.