Entrenadores ponen "a sufrir" a Juan Carlos en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior

Gracias a su potente versión de 'Hoy tengo ganas de ti', de José Gallardo, Juan Carlos logra que Andrés Cepeda, Kany García y Nacho giren sus sillas en La Voz Senior y se peleen por tenerlo en sus respectivos equipos. El participante de 62 años asegura que llegó a sufrir debido a que no pensaba que ellos se fueran a voltear, pues la canción llegó prácticamente al final y no veía ningún tipo de movimiento a pesar de que estaba entregando el alma en el Diamante del programa.

"Yo tenía la esperanza de que estos dos no se iban a voltear, estaba jugando la gallina ciega a ver si de pronto no se daban la vuelta para voltearme yo solito porque me gusta muchísimo la tremenda voz que tienes, ese vibrato profundo, esa manera en que retrasas las frases, así con una delicia, qué maravilla de presentación, te felicito, escogiste una canción muy exigente, que deja ver todo tu registro vocal y para qué se voltearon (les dice a sus colegas) si yo estaba convencido", explica Cepeda durante los últimos minutos del capítulo.

Al ver que los tres entradores están interesados, el participante propone una dinámica para dar a conocer su elección, es así como los reta a presumir sus dotes para el rap. Justo después de que los tres artistas improvisaran un poco en sus asientos, el hombre revela que se va directamente al equipo de la puertorriqueña.

