Dunia del Carmen cuenta en La Voz Senior que encontró en la música un refugio al maltrato físico

Con la energía característica de los barranquilleros, Dunia del Carmen conquista a Kany García, Andrés Cepeda, Nacho y toda la audiencia de La Voz Senior al interpretar el exitoso tema musical 'Tuya y más que tuya', de Bienvenido Fabián, en el Diamante de las Audiciones a Ciegas. Luego de su espectacular show, la mujer de 66 años demuestra que también tiene una gran habilidad para tocar la campana, pues pone a bailar al público.

El episodio más difícil de la vida de Dunia

En medio de una emotiva conversación con Laura Acuña, la participante habla de sus inicios de la música; sin embargo, decide compartir ante las cámaras uno de los momentos que más la marcaron en su vida.

"El padre de mis hijas era una persona muy egoísta, una persona que me maltrataba física y mentalmente, entonces eso fue horrible, entonces yo ahí sumisa, porque mi madre decía que era el papá de mis hijas y yo no podía dejarlo, que eran tres hijas y que quién me iba a recoger con ellas (...) La música paró, afortunadamente se me apareció un angelito al año de separada, conocí al señor que hoy en día está conmigo", asegura en medio de la transmisión del capítulo.

Finalmente, Dunia analiza muy bien la situación en la competencia, pues la entrenadora puertorriqueña y el venezolano giraron sus sillas para competir por la posibilidad de tenerla en sus equipos. Es así como escoge a Kany para avanzar a la siguiente etapa.