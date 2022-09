De conductor a artista: así fue la mágica Audición a Ciegas de Jorge León en La Voz Senior

Justo antes de subirse al Diamante de La Voz Senior para derrochar todo su talento en la Audición a Ciegas, Jorge León cuenta que, aunque se dedicó toda la vida a ser conductor y a transitar por las carreteras de Colombia, siempre tuvo el sueño de convertirse en un artista reconocido. No fue hasta hace aproximadamente dos años que dio el primer paso para emprender su carrera musical.

Luego de lograr que Kany García, Nacho y Andrés Cepeda giraran sus sillas, el participante de 67 años explica por qué escogió la canción 'Las cuarentas', de Gorrindo Grela, para presentarse en la producción de Caracol Televisión: "porque dije yo 'he tenido tantos amigos y son tan pocos los que he podido decir yo que caben aquí en este bolsillo', por eso quise cantar esta canción (...) he tenido muchos que me hablan muy bonito, pero nunca me dicen 'venga le colaboro, venga lo empujo por allí, venga lo empujo por algún lado' y nada. Ya cuando vieron que estaba medio parándome, ahí sí me resultaron los amigos que quisiera".

Posteriormente, expresa su admiración por los tres entrenadores; sin embargo, da a conocer de manera jocosa que elige al Equipo Cepeda para seguir avanzando en la competencia, pues admira desde hace varios años su trabajo discográfico. El colombiano, aprovecha para proponerle que canten juntos el exitoso tema con el que se acaba de presentar, lo que desata los aplausos de la audiencia.

