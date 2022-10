Andrés Cepeda se le midió a bailar salsa en La Voz Senior, pero no pasó la prueba: "me rajé"

En más de una oportunidad, Andrés Cepeda , Kany García y Nacho han demostrado que están dispuestos a todo para divertir a los televidentes de La Voz Senior y para convencer a los participantes de quedarse en sus equipos. Aunque en esta oportunidad Fabián se fue directamente con el entrenador venezolano porque el colombiano estaba bloqueado y la puertorriqueña no giró su silla, los tres se le midieron a bailar salsa.

"¿Por qué no hacemos el ejercicio de la comparación? Los invito a que me acompañen Nachito, venga Andresito. Vamos a hacer una cosa bien chévere", mencionó Fabián, mientras los artistas se apresuraban a subirse al escenario para que la intérprete de 'Confieso' mostrara que la salsa se baila diferente en su tierra natal.

Lo curioso de la coreografía fueron los pasos de baile de Cepeda, quien dio lo mejor de sí mismo para seguirle el ritmo a sus colegas, pero al parecer no lo logró, pues tomó con muy buen sentido del humor el comentario de Fabián: "Kany se los llevó a todos, armonía femenina aquí para el baile. Andresito tiene cero (risas) y usted (Nacho) tiene la mitad, tiene 3".

"Si, no, me rajé, me rajé", dijo el intérprete de 'Día tras día' de forma jocosa en medio de la transmisión del capítulo. Posteriormente, Nacho le dio la bienvenida al nuevo integrante de su equipo y le contó que había bloqueado a su compañero porque sabía que había una gran posibilidad de que se fuera con él.

"Le faltó velocidad, la velocidad que le faltó bailando, maestro", dijo el participante mientras Cepeda reía, a lo que Kany contestó: "no tiene velocidad ni en las manos ni en los pies".

