Antes de ser parte de las Audiciones a Ciegas en La Voz Kids , Isabella Zuleta y su familia relataron un poco de su historia de vida, en la cual ella ha sido la muestra de que los milagros sí existen y cómo la música ha sido fundamental, pues la calma y hasta la guía.

Este caso se debe a que esta participante sufre de limitaciones auditivas, por lo que las personas deben hablarle un poco más fuerte para que ella les pueda entender y es necesario que las vea. No obstante, esto no pasa con la música, puesto que no solo la escucha muy bien, sino que tiene la capacidad de interpretarla sin problema.

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos aquí.