Las historias que Laura e Iván atesoran de La Voz Kids, ¿Carencio o la dedicatoria a una mamá?

La Voz Kids estuvo cargada de muchas novedades en este 2024, no solo porque Andrés Cepeda tuvo como compañeros de fórmula a Greeicy y Aleks Syntek, sino también debido a que Laura Tobón se unió al equipo de trabajo para brillar junto a Iván Lalinde.

Luego de informar que Carranga Kids es el ganador de esta temporada de la producción gracias a la gran acogida que tuvo por parte del público, los hosts del formato le conceden una entrevista a Caracoltv.com, en donde reviven las mejores experiencias que vivieron en las grabaciones.

Mira también: Carranga Kids, ganador de La Voz Kids 2024, es el primer grupo del programa en llevarse el título



Estos son los lugares que más recuerdan Laura Tobón e Iván Lalinde

Inicialmente, ambos se refieren a las ciudades que amaron visitar durante las Audiciones a Ciegas, pues les permitió conectar mucho más con los participantes y al mismo tiempo aprender acerca de sus tradiciones.

“Bueno, esos paisajes fueron para mí Santa Marta, Cartagena, Medellín”, revela la anfitriona, por lo que su compañero agrega: “a mí me queda la selva chocoana, este es un sitio hermoso que los colombianos debemos valorar. Putumayo, conocer todos estos territorios que son tan alejados de nuestra vida cotidiana y ver cómo vive la gente y esos espacios tan lindos que tiene nuestro país”.

No te pierdas: La Voz Kids 2024 ganador: El Diamante brilla por un hecho nunca antes visto en el programa



La Voz Kids y las emotivas historias de algunos de sus concursantes

Lalinde y Tobón guardan en su corazón historias memorables de los pequeños que expusieron en esta oportunidad su talento en el Diamante del programa; por esa razón, no dudan en revelar cuáles fueron aquellas anécdotas que más se quedaron en sus mentes.

La modelo señala que nunca podrá olvidar a Carencio, el burrito de Matías Hernández, así como tampoco el amor de los vencedores por la cultura colombiana y la forma en que La Criollita pudo superarse junto a su familia.

Te puede interesar: Carranga Kids le dedica su triunfo en la Final de La Voz Kids a su abuelo: "es en honor a él"

Publicidad

El paisa, por otro lado, confiesa que él le tiene un gran valor al espectáculo de uno de los semifinilasistas, dado que se sintió identificado por lo que se encontraba sintiendo.

“A mí me marcó mucho un momento en el que Miguel Ángel dijo que esa canción se la dedicaba a su mamá que estaba en el cielo. Yo no recordaba que él la había perdido cuando era más chiquito. Eso me sacudió muchísimo y me parece que es súper bien ubicado en el escenario”, finaliza.

Publicidad

Puedes revivir los capítulos de La Voz Kids 2024 aquí.