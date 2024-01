La Voz Kids: Isabella Velásquez, una "ciudadana del mundo", dedica la Audición a su abuela fallecida

La segunda participante en aparecer en el Diamante de La Voz Kids 2024 es Isabella Velásquez, una pequeña que llama particularmente la atención de Iván Lalinde gracias a sus habilidades para hablar diferentes idiomas.

Velásquez decide interpretar el exitoso tema musical 'Fallin', logrando sorprender a Greeicy Rendón , Andrés Cepeda y Aleks Syntek , quienes giran sus respectivos asientos y hacen todo lo posible por convencerla de ser parte de sus equipos.

El momento llamativo de su Audición a Ciegas es, sin duda, cuando se desborda en llanto y le dedica el espectáculo a una de las personas más importantes de su existencia y señala que, a pesar de que no está en su vida, guarda un lugar especial en su corazón.

“Primero, quiero agradecerles a ustedes por esta linda oportunidad y, antes de escoger a un Entrenador, no puedo irme sin dedicarle esto… Perdón, a mi abuela que ahora está en el cielo porque yo sé que ella siempre me apoyaba y estoy segura de que ella quería que yo estuviera aquí”, expresa entre lágrimas.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.



¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.Te puede interesar: Andrés Cepeda: así ha sido la trayectoria musical del entrenador de La Voz Kids



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.



¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

