Jesús Navarro sorprendió a Laura Tobón con un tierno detalle para su bebé en La Voz Kids

Noche tras noche, los niños de La Voz Kids no paran de sorprender a todos los televidentes con su derroche de talento en el escenario, no obstante en la recta final las sorpresas no solo van por cuenta de los participantes, sino también de los entrenadores.

Luego de deleitar al público con un gran show interpretando su exitoso tema ‘Que vida la mia’, Jesús Navarro dedicó unas tiernas palabras a las presentadoras, Laura Tobón y Laura Acuña, a quienes agradeció por acompañarlo a él como entrenador y a los niños en este proceso.

Luego de las emotivas palabras del coach, este dejó en su silla un tierno detalle para Tobón y su bebé en camino, Lucca, quien también estuvo allí compartiendo de la gran experiencia de La Voz Kids.

Se trató de un lindo oso de peluche para el hijo de la presentadora, quien no evitó llorar de la emoción para luego agradecerle la sorpresa a su amigo y compañero de set.

“Es un Jesús, es un peluche igual que tu, mi amor, Lucca se va a poner tan feliz, tiene el tío más cool de todos”, expresó emocionada la presentadora.

A la vez que el mexicano le expresaba que ya se moría de ganas por conocerlo y resaltó lo lindo que es que ese momento del embarazo de la presentadora quedara documentado en un programa familia como este.

“Nos morimos de ganas por conocerlo y que bueno que va a tener este momento documentado para que sepa que lo estábamos esperando con muchas ansias y con muchas ganas antes de que naciera”, dijo Jesús.

Esta especial escena ambos la cerraron con un gran abrazo en medio de emotivas lágrimas de las que Laura Acuña tampoco se salvó.