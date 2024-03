Greeicy le confiesa a La Criollita que siente un gran amor por ella y le agradece por su evolución

En su primera presentación en esta Gran Final de La Voz Kids 2024, La Criollita demuestra toda la potencia de su voz y las notas altas a las que llega durante su interpretación, gracias a la cual se lleva todos los aplausos del público, quienes vieron la evolución que tuvo desde sus Audiciones a Ciegas hasta este importante punto del concurso musical.

Al terminar este show inicial, Greeicy aprovecha la emotividad para confesarle a la participante de su equipo que siente un gran amor por ella, el cual sabe que es correspondido, puesto que todo este proceso las ha unido en pro de la carrera musical de la joven cantante.

La Criollita no solamente confirma ese cariño, sino que le agradece a su Entrenadora por todos los aprendizajes en el concurso musical. Tras esto, la pupila explica que desde que escuchó la canción 'No me queda más' se dio cuenta de que era el tema indicado para su Audiciones a Ciegas y por ello en esta Final de una muestra de cómo fue su evolución a lo largo de todo este camino en el Diamante.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

Durante esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde son los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañan a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia que cambiará sus vidas.

¿Quiénes son los ganadores anteriores de la Voz Kids?

Ivanna García fue la primera ganadora de este concurso musical en el 2014. Luis Mario Torres, en 2015, se coronó como el victorioso al lado de Andrés Cepeda. Juan Sebastián Laverde, uno de los participantes más recordados, se llevó el premio mientras conformaba los pupilos de Sebastián Yatra en 2018. Para 2019, Anabelle Campaña fue la que ganó la votación hecha por los colombianos. María Liz Patiño fue la que portó este título en 2021. La sexta temporada del programa dejó como la mejor a Diana Estupiñán.

¿Qué premio se lleva el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el niño o niños ganadores de La Voz Kids se lleva 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.