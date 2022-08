¡Una segunda e inesperada oportunidad al amor!: Así nació la canción 'Agüita e Coco' de Kany García

La artista puertorriqueña Kany García es una compositora dedicada y entregada por completo a su trabajo y su más grande pasión: la música; y ella se caracteriza por entregarle a sus seguidores canciones honestas inspiradas en sus vivencias, así como anécdotas de sus seres queridos o su círculo de amigos.

Justamente eso es lo que sucedió con uno de los temas de su más reciente disco de larga duración, ‘El Amor Que Merecemos’ que estrenó en mayo de este 2022, y surgió cuando una de sus amigas más cercanas la invitó a su casa y le comentó que acaba de salir de una relación muy ‘tóxica’ que la hizo desear no volverse a enamorar; quería disfrutar su soltería.

Aunque la intérprete de ‘Para Siempre’ se alegró por esta decisión y recordó el tema que dice “estar soltera está de moda”, recordó que al poco tiempo su amiga había cambiado por completo su forma de pensar y un hecho inesperado le permitió volver a sentir amor por otra persona, tras haber prometido no volver a enamorarse.

“A las dos semanas me llama y dice “estoy enamorada, creo que conocí al amor de mi vida y me quiero casar””.

El videoclip de este tema fue estrenado el 20 de enero y muestra a la cantautora recorrer las calles mientras vemos la historia de amor de dos personas que disfrutan de la playa, el mar, y la época del enamoramiento donde todo es color de rosa.

Kany también cantó una parte de la canción haciendo referencia a lo curioso de la experiencia de su amiga que relata en el tema: “Yo ya había jurado que al amor ya no le apostaría, que los detalles y flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz” …“Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata”.

La carismática y talentosa entrenadora de La Voz Kids finalizó comentando entre risas que “Todavía mi amiga sigue enamorada, es decir, todavía puedo cantar la canción” .