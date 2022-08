Ian revive la música de antaño y se lleva múltiples elogios durante su Audición a Ciegas

Ian, el participante que nació en Bogotá, pero que está residiendo junto a su familia en Armenia, deleita a los asistente de La Voz Kids al interpretar 'Reminiscencias', de Luis Aguirre. Lo curioso de su show no solo es el carisma que demuestra tener luego de la Audición a Ciegas, sino el hecho de que escoge una canción de antaño para someterse a los oídos expertos de Kany García, Nacho y Andrés Cepeda.

A pesar de que no giran sus sillas, los entrenadores no dejan pasar por alto el momento para felicitarlo por la muestra de talento y por haber escogido un tema musical de hace un par de años, pues demuestra que sin importar la edad, los niños pueden transmitir los gustos musicales de sus abuelos y antepasados para mantener vigente esa esencia.

