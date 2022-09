Fiel a su sello personal Nicolás Monroy estuvo muy cerca de ganar La Voz Kids

En la final de La Voz Kids compitieron Sky del equipo Nacho, Diana del team Cepeda y Nicolás, del equipo de Kany García. Los tres niños demostraron su impresionante talento sobre el escenario de La Voz Kids.

Uno de los más comentados desde el primer momento fue Nicolás, quien audicionó con la canción ‘El Triste’ del autor Roberto Cantoral y pasó a la semifinal interpretando ‘América, América’ escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, e interpretada por Nino Bravo, su voz dejó atónitos a los jurados desde el primer momento.

Conoce más: Con una canción bastante exigente, Nicolás demuestra su talento en el Diamante

Publicidad

El niño de 12 años y originario de Facatativá, Cundinamarca se enfrentó con los otros dos pequeños y no resultó vencedor del programa debido a las votaciones de los colombianos, no obstante, dejó una gran huella en el público.

Y es que a partir de su primera presentación los jurados afirmaron que se perfilaba para convertirse en el ganador de la producción, algo que finalmente no sucedió. A pesar de esto, el cantante se lleva a casa varios millones de pesos, pues el segundo lugar obtiene 100 y el tercero 50 millones, destinados a su educación universitaria en Colombia.

Nicolás es hijo de un profesor de música quien le enseñó a tocar diferentes instrumentos y que le ha enseñado a ser disciplinado en cada uno de los objetivos que se propone hasta llevarlo a cabo como lo tenía planeado.

Más sobre La Voz Kids: A Andrés Cepeda se le quiebra la voz y llora al escuchar cantar a José Alejandro en la Semifinal

En una conversación con Caracoltv.com el finalista comentó en exclusiva que se siente muy feliz de llegar hasta la final, pues sabe que no es nada fácil conseguirlo y que no todos los niños llegan a esta instancia.

Publicidad

Adicionalmente espera hacer cosas mucho más grandes y en el futuro poder reencontrarse con sus amigos del programa, “no me siento triste porque se que tal vez no me va a ir como al que ganó, pero yo sé que me va a ir bien”, aseguró. Finalmente comentó que va a seguir dedicándose a la música, pues quiere que sea su vida entera y así lo tiene planeado desde ahora.