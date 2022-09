Diana demuestra el gran orgullo que tiene por Buenaventura en la final de La Voz Kids

Con un vestido rosa, gran potencia vocal y su característico cabello rizado, Diana sube al Diamante de La Voz Kids para demostrar que la música es la mejor herramienta que conoce para expresar su cultura. Andrés Cepeda, Kany García y Nacho no dudaN en resaltar todo el progreso que ha tenido desde que logró pasar las Audiciones a Ciegas.

"Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de Diana, de todo lo que representa. Eres muy auténtica, eres muy real, te has dedicado a canciones que tienen que ver con tu folclore, con tu cultura durante todo este senderito que has estado recorriendo en La Voz Kids y en el equipo. Estoy muy feliz de que hayas optado por mí. No me equivoqué al darme la vuelta y escoger tu voz porque no solamente tienes una voz hermosísima, sino que nos recuerdas unos valores increíbles", fue el mensaje de su entrenador.

¿Quién es Diana, finalista del Equipo Cepeda?

Esta pequeña de 12 años, oriunda de Buenaventura, se destacó desde el inicio de la producción de Caracol Televisión por mostrarse orgullosa de sus raíces, pues cada vez que tenía la oportunidad nombraba a su ciudad natal en sus show. Diana Estupiñán se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids con el exitoso tema musical 'Senderito de amor', de Ventura Romero, lo que le permitió exponer todo su potencial y llamar rápidamente la atención de los entrenadores.

