Capítulo 111 La Venganza: Grazzia le propone una alianza a Luis Miguel para destruir a Valentina

Capítulo 111 La Venganza: Grazzia le propone una alianza a Luis Miguel para destruir a Valentina

Tanto Luis Miguel como Valentina se llevan una gran sorpresa cuando anuncian a Grazzia como la nueva socia del consorcio y aunque la joven Fontana habla con su amado para convencerlo de trabajar juntos, este se niega.

