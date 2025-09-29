Capítulo 111 La Venganza: Grazzia le propone una alianza a Luis Miguel para destruir a Valentina

Posteriormente, la abogada de Luis Miguel se reúne con Grazzia para decirle que debe unir fuerzas para hacer que Luis Miguel entre en razón y de esta forma quitarle todo a Valentina, hasta la custodia de su pequeño Jesús.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

