Javier Melgarejo

Conductor de Paulina. Es el perro fiel de Paulina, el hombre que la protege con su vida si es necesario y quien la acompaña a ejecutar todos sus crímenes. Es un ser despiadado al que no le tiembla la mano para matar a sangre fría. Está enamorado de su jefa, siente que Mejía no la valora, quiere alejarla de él, pero entiende que nunca conseguirá hacerlo.

Quién es Carlos Mariño

Carlos Mariño es un respetado actor colombiano con una extensa y destacada carrera en teatro, televisión y cine. Nació en Cali, Valle del Cauca el 12 de octubre de 1977. Ha participado en proyectos como La Mujer del Presidente, Tiro de Gracia y Pablo Escobar, el patrón del mal. También se ha desempeñado como director de teatro.

