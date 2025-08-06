Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote LRDF2 DK
Caracol TV  / La Reina del Flow  / Vanessa decide hablar con Charly, pero sus palabras la desconciertan, ¿qué le dice?

Vanessa decide hablar con Charly, pero sus palabras la desconciertan, ¿qué le dice?

Vanessa habla con su padre y le reclama por el plagio del video de Yeimy, pero luego él intenta convencerla de que todo son mentiras y le hace una dolorosa revelación.